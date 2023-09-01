Пожежа в Люберцях. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n186772-pojeja-na-zavodi-z-vyrobnyctva-detaley-do-raket-spalahnula-v-moskvi-pislya-udaru-bpla.html

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Нічна атака дронів 1 вересня призвела до пожежі в російському Підмосков’ї.

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У Люберцях після атаки БПЛА сталася пожежа на Томілінському електронному заводі. На цьому підприємстві виготовляється електроніка для російських ракет. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає «РБК-Україна».

Представник ГУР не став називати кількість дронів, які влучили по заводу, але запевнив — вибух стався саме через влучання.

Собянін збрехав — нічого їхнє ППО не збила. Є пожежа в Люберцях, на Томілінському електронному заводі. На ньому росіяни виробляють електроніку для ракет, — зазначив Юсов.

В українській воєнній розвідці не підтверджують свою причетність чи непричетність до події.

Нагадаємо, вночі 1 вересня дрони атакували не лише аеродром Пскова та Курську область, але й Москву. Через наліт безпілотників вимушено призупиняли аеропорти «Внуково» і «Домодєдово».

Столична влада заявила про начебто збиття одного дрона поруч із Люберцями. Однак у Південно-Західному окрузі розпочалася сильна пожежа.