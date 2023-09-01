PepsiCo внесли до списку спонсорів війни. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186773-pepsico-ta-mars-opynylysya-v-spysku-sponsoriv-viyny-nazk.html

Ракурс

Перелік міжнародних спонсорів війни розширили в Україні.

.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до списку дві американські корпорації PepsiCo та Mars, бо вони, попри заяви про скорочення свого бізнесу, продовжують працювати в росії. Також ці компанії сплачують податки на території країни-агресора. Про це 1 вересня повідомила прес-служба НАЗК.

Зазначається, що PepsiCo має в росії 19 заводів, де працюють близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. У перший рік вторгнення рф в Україну виторг ТОВ «Пепсико Холдингс» зріс до 2,59 млрд дол., а до російського бюджету надійшло понад 115 млн дол. податків.

У березні 2022 року ця компанія заявила про призупинення виробництва напоїв рф, але в серні виробництво напоїв 7Up та Mirinda під брендами Evervess та Frustyle відновилося. У березні 2023 року, відновилося виробництво напою Pepsi.

А компанія Mars, яка відома шоколадними батончиками, працює на території рф понад 30 років. За цей час в російську економіку було інвестовано 2,5 млрд дол., створено 10 фабрик та облаштовано понад 6 тис. робочих місць. Ця компанія також обіцяла скоротити бізнес в росії, але у 2022 році продовжила свою роботу, а доходи зросли до 2,45 млрд дол., а чистий прибуток виріс на 59% до 377 млн дол. До бюджету росії було сплачено 93 млн дол. податків.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції визнало китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited, власника платформи онлайн-комерції AliExpress, міжнародним спонсором війни.