росія скинула керовані авіабомби на Херсонщину - є загиблий і поранені

https://racurs.ua/ua/n186818-rosiya-skynula-kerovani-aviabomby-na-hersonschynu-ie-zagyblyy-i-poraneni.html

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Окупаційна армія росії обстріляла керованими авіабомбами село Одрадокам’янка на Херсонщині. Внаслідок удару загинув чоловік, ще двоє дістали поранення, одного з потерпілих госпіталізували у важкому стані.

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Про це 2 вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграм.

Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення, — йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що через російський удар пошкоджено низку будинків у селі.