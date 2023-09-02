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росія скинула керовані авіабомби на Херсонщину - є загиблий і поранені

росія скинула керовані авіабомби на Херсонщину — є загиблий і поранені

2 вер 2023, 16:58
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Окупаційна армія росії обстріляла керованими авіабомбами село Одрадокам’янка на Херсонщині. Внаслідок удару загинув чоловік, ще двоє дістали поранення, одного з потерпілих госпіталізували у важкому стані.


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Про це 2 вересня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграм.

Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення, — йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що через російський удар пошкоджено низку будинків у селі.

Джерело: Ракурс


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