Екс-посол США в росії — путін найбільше боїться втратити Крим

https://racurs.ua/ua/n186817-eks-posol-ssha-v-rosiyi-putin-naybilshe-boyitsya-vtratyty-krym.html

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Посол США в росії з 2011 по 2014 рік Майкл Макфол вважає, що російський диктатор володимир путін найбільше боїться втратити Крим. Таку думку Макфол висловив в інтерв’ю телеканалу «Еспресо.TV».

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Він боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у рф легітимність його війни, — вважає Макфол.

На думку дипломата, нездатність путіна утримати Крим стала б «загрозливим наслідком для його режиму».

Макфол наголосив, що візит міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова на саміт БРІКС замість путіна свідчить про страх останнього постати перед Міжнародним кримінальним судом у разі арешту.

Ми не бачимо сміливця, який кидає виклик Заходу, бачимо боягуза, який боїться Заходу. До нас має дійти, що путіна боятися не варто і що можна сміливо кидати йому виклик і зрештою проганяти його, — заявив посол.

Макфол також прокоментував неоднозначне ставлення уряду Китаю до війни рф проти України.

Я був би радий, якби Китай підтримав Захід і засудив цю війну. Але не думаю, що це станеться. Втім, підтримувати китайський нейтралітет — це дуже гідна мета, яку вдалося досягти українській дипломатії, — сказав він.

Макфол вважає, що для прискорення закінчення війни Україні необхідно більше кращої зброї, а також дієвих санкцій проти рф.