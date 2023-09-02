NYT: Армія рф змінила тактику й почала підпалювати мінні поля

https://racurs.ua/ua/n186816-nyt-armiya-rf-zminyla-taktyku-y-pochala-pidpaluvaty-minni-polya.html

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Окупаційна армія росії перейшла до нової тактики, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України у Запорізькій області. Там вони почали підпалювати мінні поля.

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Про це повідомляє The New York Times.

Загарбники заливають легкозаймистою речовиною території, де розташовані мінні поля. При спробах розмінування окупанти скидають з дронів гранати, «викликаючи море вогню та вибухів». Зі слів українських морських піхотинців, позиції росіян укріплені мінними полями й траншеями. Через це ЗСУ змушені боротися за кожен будинок.

Водночас рушійною силою контрнаступу є сотні невеликих штурмових груп. Найчастіше вони складають від восьми до десяти солдатів. Кожна з таких груп має окремі конкретні завдання: атакувати траншеї, лісосмуги чи будинки.

Це важкий спосіб вести війну — село за селом, будинок за будинком — без гарантії успіху. Проте захоплені російські укріплення, що вціліли, служать українцям базою для планування свого наступного кроку, — зазначає видання.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили понад 10 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Нещодавно українські бійці деокупували населений пункт Роботине у Запорізькій області.