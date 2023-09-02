Як має відбуватися екстрадиція ухилянтів, розповів глава Мін’юсту

https://racurs.ua/ua/n186831-yak-maie-vidbuvatysya-ekstradyciya-uhylyantiv-rozpoviv-glava-min-ustu.html

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Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як, на його думку, має відбуватися екстрадиція ухилянтів. З його слів, екстрадиція є вкрай складною процедурою, і застосувати її до всіх, хто незаконно виїхав з країни, не вдасться.

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Умовно завтра в величезному масштабі цього не буде. Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше, — додав міністр.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов вказав, що за два-три тижні стануть відомі імена усіх, хто виїхав за кордон за фальшивими довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.