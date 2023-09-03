Екс-посол США у рф попросив "анонімні джерела в Пентагоні" витрачати більше часу на допомогу Україні, а не спілкування з медіа

https://racurs.ua/ua/n186834-eks-posol-ssha-u-rf-poprosyv-anonimni-djerela-v-pentagoni-vytrachaty-bilshe-chasu-na-dopomogu.html

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Анонімні джерела в Пентагоні повинні витрачати менше часу на те, щоб ділитися своїми думками з журналістами NYT про те, як українські солдати повинні воювати, і більше часу на те, щоб українські солдати отримували зброю, необхідну для перемоги.

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Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в росії із 2011 по 2014 рік Майкл Макфол. Відповідний тред він опублікував у Х (Твіттер).

А 2 вересня Макфол поділився думками про способи прискорення закінчення війни росії проти України у розмові з «Еспресо».

Більше зброї, кращої зброї, і якомога швидше. Я б сказав те ж саме про санкції. Це найшвидший спосіб закінчити цю війну, — підсумував американський дипломат.

Макфол вважає, що путін найбільше боїться втрати Криму.

Він боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у росії легітимність його війни, — вважає Макфол.

Політик додав, що нездатність путіна утримати Крим стала б «загрозливим наслідком для його режиму».