ВЛК та воєнкомів у Києві викрили в корупції. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n186874-11-tys-dol-za-dovidku-likariv-ta-voienkomiv-u-kyievi-vykryly-v-dopomozi-uhylyantam.html

Ракурс

Столичні лікарі та співробітники військкомату Києва погоріли на корупційній схемі з ухилянтами.

.

Завідувачка відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовиця місцевого військкомату організували схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. За хабарі вони допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я. Про це 4 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Працівниця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Така «послуга» коштувала кожному з військовозобов’язаному 11 тис. дол. Гроші з хабарів, які передавалися через посередника, фігуранти розподіляли між собою.

У ході обшуків за адресами проживання і роботи корупціонерів та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили великі суми грошей, а також телефони, печатки й документи із доказами злочинних дій.

Посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон). Суд відправив фігурантів під варту, їм загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні в Одесі затримали співробітника Військово-лікарської комісії одного з районних військкоматів та двох його спільників, які за 10 тис. дол. ставили фіктивну непридатність до військової служби, що дозволяло чоловікам виїхати за кордон.