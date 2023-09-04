На Красній площі Москви затримали активістку з прапором України

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Ракурс

На Красній площі Москви 4 вересня затримали активістку з прапором України.

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Поліцейські затримали активістку Олену Кожевникову під час одиночного пікету на Красній площі у Москві.

Про це повідомляє правозахисний проект «ОВД-Інфо» із посиланням на затриману.

Кожевникова вийшла на площу, загорнувшись в український прапор. Скільки тривала акція, неясно. Затриману відвезли до відділу поліції районом Китай-місто.

Згодом Кожевникову відпустили з відділу поліції з протоколами за статтями про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Кремль установив більш жорстке репресивне законодавство. Поліцейські оперативно ліквідують намагання публічно висловитися на підтримку України.