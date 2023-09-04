Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow, які викупила у Німеччини

https://racurs.ua/ua/n186894-belgiya-peredast-ukrayini-rakety-sea-sparrow-yaki-vykupyla-u-nimechchyny.html

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Бельгія передасть Україні викуплені у Німеччини ракети земля-повітря Sea Sparrow. Ракети цього типу, які використовувались на німецьких фрегатах типу «Бремен».

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Наразі невідомо з якої платформи будуть використовуватись ракети, але як зазначалось раніше, Україна та Польща проводять роботи по інтеграції ракет Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 зі складу зенітно-ракетного комплексу «Бук».

А також країна планує до кінця року надати Україні близько 320 вантажівок Volvo, а також 80 бронемашин Lynx (Iveco LML), повідомляє L’Echo.

Нова поставка буде йти на додачу до інших проєктів підтримки України.

Ракети Sea Sparrow використовують пасивну головку самонаведення, тому для їх використання потрібна РЛС цілевказання для ракети.

Морський варіант ракети має такі самі характеристики як і авіаційний варіант, але через різні умови запуску ефективна дальність пуску у два рази менша.