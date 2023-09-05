В уряді назвали три пріоритети бюджету на 2024 рік - деталі

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Кабінет міністрів України має схвалити програму державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня.

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Про це сьогодні нагадав прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Його розробка вже на фінальній стадії. Пріоритетом № 1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — усе це максимально для нас важливо, — додав глава уряду.

З його слів, ще одним акцентом у бюджеті на наступний рік будуть заробітні виплати для лікарів, вчителів та соціальні виплати.

Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати, — розповів Шмигаль.

Також у бюджеті на наступний рік планують виділити кошти на відновлення України та на завершення раніше початих робіт.

росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року, — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, Кабмін має внести проект бюджету на розгляд Верховної Ради.