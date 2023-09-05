Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

https://racurs.ua/ua/n186932-zelenskyy-zvilnyv-golovu-doneckoyi-ova-kyrylenka.html

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Президент Володимир Зеленський своїм указом 5 вересня звільнив голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

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Указ оприлюднено на сайті глави держави. Раніше звільнення Кириленка погодив уряд.

Очікується, що чиновник очолить Антимонопольний комітет України на заміну Ользі Піщанській, звільнення якої сьогодні підтримав парламент.

Також уряд під час пленарного засідання підтримав призначення Філіпа Проніна головою Полтавської ОВА.

Кириленко є підполковником юстиції. Він керував Донецькою ОДА з 5 липня 2019 року по 5 вересня 2023 року.