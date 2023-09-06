Міноборони Вірменії анонсувало спільні військові навчання з США

https://racurs.ua/ua/n186943-minoborony-virmeniyi-anonsuvalo-spilni-viyskovi-navchannya-z-ssha.html

Ракурс

Міноборони Вірменії анонсувало спільні військові навчання з США. Їх збираються провести з 11 по 20 вересня на базі навчального центру миротворчої бригади «Зар».

.

Мета навчань — підвищення рівня «взаємосумісності підрозділу» та «обмін передовим досвідом у сфері управління та тактичного зв’язку».

У повідомленні йдеться, що навчання припускають «операції зі стабілізації» під час виконання миротворчих завдань. Залучені у миротворчих місіях підрозділи «регулярно беруть участь у подібних спільних навчаннях у країнах-партнерах».

У січні 2023 року прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян заявив, що Вірменія вважає недоцільним проведення навчань Організації договору колективної безпеки на території країни цього року. Пізніше він також говорив, що у Єревану склалося враження, що ця організація «іде з Вірменії». Він припустив, що Вірменія може ухвалити рішення про припинення або заморожування членства в ОДКБ.

Декілька днів тому Пашинян у розмові з італійськими ЗМІ заявив, що залежність у сфері безпеки лише від росії — це стратегічна помилка Вірменії.