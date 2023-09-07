ЄС назвав напад на ринок у Костянтинівці варварським воєнним злочином рф

https://racurs.ua/ua/n186981-ies-nazvav-napad-na-rynok-u-kostyantynivci-varvarskym-voiennym-zlochynom-rf.html

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Європейський Союз засудив «жахливий і варварський» напад росії на місто Костянтинівка у Донецькій області.

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росія продовжує тероризувати громадянське населення України… Ця атака послідувала за ескалацією, що мала місце впродовж останніх місяців, із застосуванням ракет і безпілотників по всій Україні, особливо проти цивільних об'єктів, внаслідок яких лише за останні два тижні загинуло та було поранено понад 410 цивільних осіб, — йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку на цивільних у Костянтинівці навмисною.

Умисні напади на мирних жителів є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності, — наголошується в заяві ЄС, пише «Радіо Свобода».

Нагадаємо, росіяни 6 вересня вдарили по ринку у місті Костянтинівка. Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вказав, що станом на 18.00 внаслідок обстрілу рф 17 осіб загинуло та 32 дістали поранень. У місті мешкає близько 70 тис. осіб.