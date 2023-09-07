Темпи росту зарплат в Україні оцінив Нацбанк

https://racurs.ua/ua/n186984-tempy-rostu-zarplat-v-ukrayini-ocinyv-nacbank.html

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Підвищення зарплат в Україні відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію через складну ситуацію та війну рф проти нашої країни.

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Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Регулятор вказав, що пожвавлення попиту на робочу силу в умовах складнощів з пошуком кваліфікованих працівників та обмеженої пропозиції робочої сили загалом тиснуло в бік зростання номінальних заробітних плат. Виплати з бюджету також підтримують доходи домогосподарств. Проте через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною.

Згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень, у першому півріччі 2023 року більшість підприємств (59%) не змінювали зарплату. Ті, хто підвищив зарплату (34% опитаних), в середньому збільшили її на 12% з початку року в номінальному вимірі.

Лише 14% опитаних підприємств планують підвищувати зарплату до кінця 2023 року, 40% не планують підвищення, а 46% - не визначились.

Опитування також свідчили про подальше посилення диспропорцій на ринку праці — 38% респондентів, опитаних ІЕД у липні зазначили нестачу кваліфікованих працівників (у квітні їх було 31%).

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024 року може бути підвищена до 7 тис. 100 грн, а з 1 липня — до 8 тис. грн.