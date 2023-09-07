У НАТО відреагували на падіння “Шахеда” в Румунії - Це ненавмисна атака рф

https://racurs.ua/ua/n186988-u-nato-vidreaguvaly-na-padinnya-shaheda-v-rumuniyi-ce-nenavmysna-ataka-rf.html

Ракурс

У Північноатлантичному альянсі відреагували на повідомлення Румунії про знайдені біля Дунаю фрагменти, які, ймовірно, є залишками російського баражуючого боєприпасу «Шахед», що у ніч на 4 вересня був збитий під час атаки рф на Ізмаїл та Рені.

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Ми не вважаємо, що інцидент з падінням уламків російського безпілотника на території Румунії був навмисною атакою росії, — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек військово-політичного блоку наголосив, що у НАТО немає жодної інформації, яка б вказувала на «навмисну атаку з боку рф». Столтенберг вказав, що Альянс очікує на результати поточного розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, спочатку ані Міністерство оборони, ані МЗС, ані керівництво Румунії не визнавало падіння уламків російського безпілотника на території країни-члена НАТО, заяви Києва піддавалися критиці. Проте згодом президент Румунії та міноборони країни визнали падіння «Шахеда» на власній території.

Секретар РНБО України Данілов розкритикував безвольну реакцію НАТО на інцидент.