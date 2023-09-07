Нацгвардія: росія перекидає війська на південь з інших напрямків

https://racurs.ua/ua/n186993-nacgvardiya-rosiya-perekydaie-viyska-na-pivden-z-inshyh-napryamkiv.html

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Командування окупаційної армії росії перекидає солдатів з інших напрямків на південь для ведення оборони.

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Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на заяву в. о. директора департаменту планування застосування Національної гвардії полковника Миколу Уршаловича під час на брифінгу.

За рахунок перегрупування сил з інших напрямків та резервів (ворог — ред.) підсилює підрозділи, які ведуть оборонні дії на бердянському та мелітопольському напрямках, — йдеться у повідомленні.

Зі слів Уршаловича, незважаючи на значні втрати, ворог продовжує наступати на лиманському, авдіївському та мар’їнському напрямках, намагається контратакувати на бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за даними американського «Інституту вивчення війни» (ISW), українські військові продовжують наступ на захід Запорізької області. Армія рф завдає ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботиного, це вказує на те, що Збройні сили України просунулися в район поблизу населеного пункту, який раніше контролювали воєнні злочинці рф. ЗСУ також просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового (приблизно 10 км на схід від Роботиного).