Розвідка США: ЗСУ цьогоріч можуть прорвати решту ліній оборони рф

https://racurs.ua/ua/n186994-rozvidka-ssha-zsu-cogorich-mojut-prorvaty-reshtu-liniy-oborony-rf.html

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В Міністерстві оборони США вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити «реалістичну можливість» прориву решти ліній оборони окупаційної армії росії до кінця 2023 року, хоча це буде й вкрай складно.

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Про це заявив директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) Трент Мол в інтерв’ю для The Economist.

Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс… насправді досить значний, — вказав Мол.

З його слів, DIA стежитиме за ознаками того, що рф може продовжувати постачати артилерійські боєприпаси на лінію фронту і зберігати лідерство на місцевому рівні.

Він визнає, що американські та українські посадовці не змогли оцінити глибину російської оборони. Українські генерали зауважили виданню Guardian, що 80% зусиль рф було спрямовано на розбудову першої та другої лінії оборони. Водночас Мол каже, що значна частина російських підкріплень залишається на третій лінії.

Один з посадовців Адміністрації президента США Джо Байдена вказав, що Україні залишилося близько шести-семи тижнів боїв до кульмінації наступу.

Американська розвідка вказує, що ЗСУ зможуть прорвати решту російських рубежів до кінця року з ймовірністю у 40−50%. Проте обмеженість боєприпасів і погіршення погоди зроблять це «дуже складним».

Навіть за відсутності прориву цьогоріч DIA вважає, що якщо Україна зможе розширити виступ навколо Роботиного, утримати свої позиції і забезпечити постачання боєприпасів, вона буде добре підготовлена до нового прориву у 2024 році.