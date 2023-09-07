Ляшко оголосив про початок перевірок рішень ВЛК про обмежену придатність до служби

https://racurs.ua/ua/n187010-lyashko-ogolosyv-pro-pochatok-perevirok-rishen-vlk-pro-obmejenu-prydatnist-do-slujby.html

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МОЗ та правоохоронні органи перевірять видані після початку війни рішення військово-лікарських комісій (ВЛК) про обмежену придатність до військової служби.

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Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Ми перевіримо ті ВЛК, де були виявлені проблеми, перевіримо медустанови, де було прийнято високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм, — сказав Ляшко.

Всі зміни стосуються категорії «непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий».

Також міністр зазначив, що вже відкрили велику кількість кримінальних справ.

Водночас Ляшко не назвав термінів перегляду рішень ВЛК.

Нагадаємо, 30 серпня президент провів засідання РНБО, яке було присвячена реформі військово-лікарських комісій (ВЛК). Влада проведе комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

Крім того, влада хоче активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів.

Водночас з партії влади «Слуга народу» лунають й інші жорсткі заяви щодо мобілізації.

Військовозобов’язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть примусово повернути додому. Для цього Україна може звернутися до інших країн з проханням екстрадиції, заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

Юристи кажуть, що це важке завдання, адже щодо кожного факту втечі за кордон за підробленими документами українським правоохоронцям доведеться звертатися в іншу країну і доводити, що особа там переховується і прибула незаконно.