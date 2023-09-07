США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 600 млн - у ньому снаряди, РЕБ і боєприпаси для HIMARS

https://racurs.ua/ua/n187014-ssha-ogolosyly-pro-novyy-paket-dopomogy-ukrayini-na-600-mln-u-nomu-snaryady-reb-i-boieprypasy.html

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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, «щоб підтримати потреби України на полі бою та продемонструвати непохитну підтримку США Україні», йдеться на сайті відомства.

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До нього увійшли:

обладнання для інтеграції українських систем ППО;

додаткові боєприпаси HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

засоби радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування.

Про нові пакети допомоги Україні 6 вересня розповів держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві

Ми й надалі будемо на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 млрд дол. США. Це включає 665,5 млрд дол. нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки, — зазначив він.

Допомога включає

175 млн дол. США для «забезпечення значної підтримки ППО України, що є гострою необхідністю»;

100 млн дол. для підтримки довгострокових військових потреб України;

300 млн дол. — на підтримку зусиль правоохоронних органів із відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях.

США також мають намір доставити в Україну снаряди з збідненим ураном на момент поставки танків Abrams, які можуть опинитися там уже восени. Про це повідомила представник Пентагону Сабріна Сінгх.