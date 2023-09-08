Пентагон вважає дії ЗСУ на полі бою «надзвичайно ефективними»

Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії Збройних сил України на полі бою та позитивно оцінює результати застосування українськими воїнами західних озброєнь.

.

Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як вони (українські військові — ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях. Ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально, — цитує «Укрінформ» слова заступниці спікера Міністерства оборони США Сабріни Сінгх під час брифінгу.