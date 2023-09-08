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Пентагон вважає дії ЗСУ на полі бою “надзвичайно ефективними”
Пентагон вважає дії ЗСУ на полі бою «надзвичайно ефективними»https://racurs.ua/ua/n187020-pentagon-vvajaie-diyi-zsu-na-poli-bou-nadzvychayno-efektyvnymy.htmlРакурс
Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії Збройних сил України на полі бою та позитивно оцінює результати застосування українськими воїнами західних озброєнь.
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Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як вони (українські військові — ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях. Ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально, — цитує «Укрінформ» слова заступниці спікера Міністерства оборони США Сабріни Сінгх під час брифінгу.
Представниця Пентагону зауважила, що ЗСУ вміло використовують можливості далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, які надали західні союзники. Водночас, Сінгх відмовилася коментувати перспективи надання Україні американських ракет ATACMS.
Нагадаємо, вчора Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 600 млн дол.