В Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги

https://racurs.ua/ua/n187022-v-kryvomu-rozi-prolunav-vybuh-pid-chas-povitryanoyi-tryvogy.html

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Вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав сьогодні вранці під час повітряної тривоги. Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в областях, де була оголошена тривога.

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Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, — повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вранці 8 вересня повітряна тривога оголошувалася у 13-ти областях України.

ОНОВЛЕНО. У Кривому Розі влучання в адмінбудівлю: попередньо, одна людина загинула, ще дев’ять — постраждали. Про це заявив керівник ОВА Лисак та показав наслідки. Трьох людей дістали з-під завалів. На місці зайнялися гаражі.

Нагадаємо, окупаційна армія росії раніше вже здійснювала атаки на Кривий Ріг. 31 липня рф вдарила по місту двома ракетами: одна атакувала навчальний заклад, друга влучила в житловий будинок, зруйнувавши з четвертого по дев’ятий поверхи.