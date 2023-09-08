Автомобілі нардепів. Фото: Bihus.Info

https://racurs.ua/ua/n187040-nardepy-za-chas-viyny-kupyly-avtomobiliv-na-3-mln-dol-bihus-info-video.html

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Народні депутати України пересіли в новенькі автомобілі преміум класу, які були придбані після початку повномасштабного вторгнення росії.

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Зокрема, представник партії «За майбутнє" Ігор Молоток був помічений за кермом Toyota Land Cruiser 300 2022-го року випуску. Авто було придбане наприкінці минулого року й оформлене на ТОВ «Вант» ЛТД, де засновниками значаться сам нардеп і його колишній помічник у парламенті. Приблизна ціна таких позашляховиків стартує від 96 тис. дол. Сам Молоток заявив журналістам, що орендує машину у фірми, де є співзасновником.

На ТОВ «Епіцентр К», де співзасновником є колега Молотка по групі «За майбутнє" Олександр Герега, з літа 2022-го року по квітень 2023-го оформили низку автомобілів:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску (від 220 тис. дол.);

люксовий кросовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 року випуску (від 187 тис. дол.);

преміальний седан Mercedes-Maybach S 680 2022 року випуску (від 260 тис. дол.);

мікроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 року випуску (від 120 тис. дол.);

електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2023 року випуску (від 128 тис. дол.);

Кросовер Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го року випуску у квітні цього року з’явився на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є парламентар групи «Довіра» Геннадій Вацак. Вартість такого джипа стартує від 700 тис. дол.

Ще один нардеп з групи «Довіра» — Василь Петьовка прибув до Верховної Ради на Volkswagen Touareg 2022 року випуску, який коштує близько 76 тис. дол. Машину у вересні минулого року оформили на ТОВ «Партнер» дружини політика. Також на фірмі дружини нардепа Петьовки за час повномасштабної війни з’явилися інші нові автомобілі: у вересні 2022-го року Skoda Kodiaq (від 38 тис. дол.), Mercedes-Benz V 300d (від 120 тис. дол.), Mercedes-Benz G63 AMG (від 221 тис. дол.) та BMW X5 (від 75 тис. дол.).

А нардеп з «Довіри» Андрій Кіт кермує Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го року випуску, який коштує від 84 тис. дол.). Машина оформлена на фірму батька нардепа ПП «Агрофірма «Лугове» у лютому 2023-го. Крім нього, у грудні 2022-го року компанія придбала нову Toyota Corolla, яка вартує від 20 тис. дол.).

Лариса Білозір з групи «Довіра» їздить на електрокросовері Tesla Model Y у версії Long Range Dual Motor 2022-го року випуску. Вартість машини складає орієнтовно 63 тис. дол.). У вересні минулого року автівку оформили на брата парламентаря.

Нардеп зі «Слуги народу» Руслан Горбенко їздить на роботу на джипі Mercedes-Benz GLS 400d 2020 року випуску. Ціни на такі на вторинному ринку стартують з 90 тис. дол. Кросовер був оформлений на матір Горбенка у травні 2022-го року. Також на неї у квітні цього року оформили новий Range Rover Sport, який з салону коштує від 118 тис. дол.

А «слуга» Орест Саламаха був помічений за кермом Mercedes-Benz EQS 450+. Журналісти дізналися, що цей електромобіль 2021-го року випуску був придбаний на аукціоні у США у червні 2022 року битим і ввезений в Україну за 55 тис. дол. Його оформили на матір нардепа, відновили і у травні 2023-го року виставили на продаж за 99 тис. дол. У липні 2023-го цей автомобіль переоформили з матері Ореста Саламахи на іншого власника. Політик стверджує, що машина його родині більше не належить.

А парламентар від «Батьківщини» Олексій Кучеренко у серпні 2022-го року придбав електромобіль Volkswagen id.4 2021-го року випуску, який коштує від 37 тис. дол. Придбання вже третього електромобіля нардеп пояснив багатодітністю його родини.

А на родича нардепа групи «Платформа за життя та мир» Суто Мамояна у квітні цього року оформили новий преміальний електромобіль BMW i7 у версії xDrive60. Ціни на такі стартують з 129 тис. дол.

Нагадаємо, 5 вересня ВРУ ухвалила законопроєкт, яким відновлюється декларування для чиновників. Найпізніше до кінця січня 2024 року (інші за 90 днів з моменту настання обов’язку подавати) мають бути подані декларації чиновників, неподанні за попередні роки. Однак е-декларації не будуть відкритими відразу, а лише через рік.

Вже шостого вересня лише за кілька годин набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів петиція до президента України із закликом накласти вето на резонансний законопроект № 9534 та повернути його до парламенту з вимогою негайно відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

Джерело: Bihus.Info