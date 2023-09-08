Перші 10 танків Leopard 1 вже прибули в Україну. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187044-daniya-peredala-ukrayini-pershi-10-tankiv-leopard-1.html

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Перші танки Leopard 1, які були подаровані ЗСУ Данією, Німеччиною й Нідерландами, вже передані Україні.

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У лютому 2023 року Данія, Німеччина й Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в «найближчі місяці». Перші 10 танків вже відправлені в Україну з Данії. Ще більше танків вже перебувають у дорозі. Про це повідомило видання The Guardian.

Також повідомляється, що данські військові в Німеччині навчають українських військовослужбовців користуватись вищезгаданими танками.

Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз, — заявив командувач армії Арпе Нільсен.

Нагадаємо, 30 серпня Німеччина заявила про передачу Україні чергового пакету військової допомоги, в який увійшли 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector, чотири транспортери танків HX81 та понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї, а також польовий шпиталь.

Джерело: The Guardian