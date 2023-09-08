Україна отримає від Литви 1,5 млн боєприпасів. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n187051-lytva-vidpravyla-ukrayini-1-5-mln-boieprypasiv.html

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Нову військову допомогу з Литви отримає Україна найближчим часом.

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Вільнюс відправила українським військовим 1,5 млн одиниць боєприпасів. А раніше литовський уряд вже передав Києву вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів та боєприпаси для гранатометів. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні й сьогодні передала країні, що воює, півтора мільйона патронів, — зазначили у відомстві.

Крім того, литовці найближчим часом відправлять українському війську пускові установки для зенітних ракетних комплексів NASAMS, антидрони, засоби матеріально-технічного забезпечення та інше допоміжне обладнання.

Також у Міноборони Литви нагадали, що країна активно навчає українських військовослужбовців, надає медичну та реабілітаційну допомогу.

Нагадаємо, 30 серпня Німеччина заявила про передачу Україні чергового пакету військової допомоги, в який увійшли 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector, чотири транспортери танків HX81 та понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї, а також польовий шпиталь.