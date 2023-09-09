Україна вступить до ЄС через два роки, а до НАТО ще раніше - міністр євроінтеграції

https://racurs.ua/ua/n187056-ukrayina-vstupyt-do-ies-cherez-dva-roky-a-do-nato-sche-ranishe-ministr-ievrointegraciyi.html

Ракурс

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в інтерв’ю «Голосу Америки» (оголошено в Росії «іноземним агентом») сказала, що Україна буде готова до членства в ЄС через два роки, але вступити до НАТО може раніше, ніж у Європейський Союз.

.

Ми будемо готові до членства в ЄС у найближчі два роки, але, звісно, хід війни визначатиме політичні рамки. Я вважаю, що двох років нам буде достатньо для повної готовності, і в момент, коли завершиться війна, ми зробимо вдесятеро більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалено, — наголосила Стефанишина.

За словами віце-прем'єрки, Україна навіть в умовах війни є великою частиною європейської економіки, входячи до двадцятки імпортерів різної продукції до ЄС, та найбільшим ринком на території Європи:

І з цього погляду готовність України до вступу до ЄС найвища серед інших країн.

Раніше вона розповіла, що переговори про членство в ЄС почнуться до кінця року, хоча до жовтня Україна не зможе виконати всі сім критеріїв Єврокомісії

В жовтні ми не почуємо, що всі 7 вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки, — заявила віцепрем'єрка.

Вона запевняє, що до того моменту Україна прийме «всі узгоджені законодавчі та інституційні зміни».

Посадовиця зазначила, що під час виконання деяких реформ, зокрема, антикорупційної, «у нас виникають нові задачі, наприклад — повноцінне виконання антикорупційної програми».