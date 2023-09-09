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Ракурс
Данія тренує українських танкістів на Leopard 1A5, які забрали з музеїв

Данія тренує українських танкістів на Leopard 1A5, які забрали з музеїв

9 вер 2023, 12:01
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Данія взяла у трьох музеях танки Leopard 1A5, аби швидше розпочати навчання українських військових. Танки з музеїв виявились у кращому стані, ніж ті 100 одиниць, що залишилися на складах.


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Forbes пише, що українські військові почали прибувати у травні. Данці взяли на себе відповідальність за перший етап їхнього навчання — базовий матеріал. Навчання проходить на полігоні в Німеччині та триває шість тижнів.

Танки Leopard 1 Данія повністю зняла з озброєння ще у 2005 році, замість них в армії зʼявився Leopard 2. Зараз на складах зберігаються майже 100 старих машин, багато з них потребують ремонту.

Нагадаємо, що Данія, Німеччина та Нідерланди у лютому 2023 року домовилися разом передати Україні приблизно 100 танків Leopard 1.

Джерело: Ракурс


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