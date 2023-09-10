Український ударний FPV-дрон KH-S7. Фото: Сили оборони півдня

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Перший ударний FPV-дрон, призначений для ураження різноманітних стаціонарних та рухомих цілей на землі, розробили в Україні.

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БПЛА отримав назву KH-S7 й був створений у співпраці інженерів з військовими. Дрон почали розробляти ще з літа 2022 року. Безпілотник може штатно нести корисну вагу в 1 кг на відстань 7 км, хоча потужності вистачає і на більше. Максимально українські військові застосовували KH-S7 на дальності 9,5 км. Про це Сили оборони півдня України 10 вересня повідомили в Telegram.

Розробники стверджують, що камера дрона надає оператору якісне зображення та допомагає проводити дорозвідку під час здійснення місії. А для досвідчених операторів БПЛА є дуже легким у керуванні.

Ми зробили основний акцент на його надійності й потужності, використовуючи лише топові запчастини та системи. Всі складники тут від найкращих виробників світу, з якими у нас прямі контракти. Тож наш дрон — це дійсно «робоча конячка». Хлопцям на передку, принаймні, вже подобається, — розповів представник виробника.

Зараз виробник займається масштабування випуску FPV-дронів KH-S7 для задоволення наявних потреб ЗСУ.

Нагадаємо, у польових умовах в Україні вже зараз тестують 25 унікальних розробок — від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе. Незабаром Збройні сили України отримають їх на озброєння.