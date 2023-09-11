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Ракурс
ГУР показало кадри операції з повернення «вишок Бойка»

ГУР показало фото операції з повернення «вишок Бойка»

11 вер 2023, 15:44
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ГУР показало кадри операції з повернення «вишок Бойка».


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Під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годованець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

ГУР МО показало шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на гумових човнах, зачистку об'єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора, зіткнення з ворожою авіацією, а також евакуацію «Конана» — воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

ГУР показало кадри операції з повернення «вишок Бойка»

«Вишки Бойка» — платформи у Чорному морі — росія окупувала у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях — зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС.

ГУР показало кадри операції з повернення «вишок Бойка»

Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

ГУР показало кадри операції з повернення «вишок Бойка»

Під час проведення цієї операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї.

ГУР показало кадри операції з повернення «вишок Бойка»

Джерело: Ракурс


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