ГУР показало кадри операції з повернення «вишок Бойка»

https://racurs.ua/ua/n187132-gur-pokazalo-foto-operaciyi-z-povernennya-vyshok-boyka.html

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ГУР показало кадри операції з повернення «вишок Бойка».

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Під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годованець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

ГУР МО показало шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на гумових човнах, зачистку об'єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора, зіткнення з ворожою авіацією, а також евакуацію «Конана» — воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

«Вишки Бойка» — платформи у Чорному морі — росія окупувала у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях — зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення цієї операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї.