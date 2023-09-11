Зеленський анонсував переговори з Байденом про передачу ракет ATACMS

https://racurs.ua/ua/n187139-zelenskyy-anonsuvav-peregovory-z-baydenom-pro-peredachu-raket-atacms.html

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю СNN, яке з’явилося 11 вересня, заявив, що сподівається переконати Джо Байдена передати ATACMS уже восени цього року.

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Думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS. Я говоритиму з президентом Байденом про ATACMS знову. Це не перші переговори, ми рухаємося. Я сподіваюся, що ми отримаємо їх вже восени, — сказав Зеленський про передачу далекобійних ракет в інтерв’ю CNN.

Про те, що США, ймовірно, вперше відправлять в Україну ракети далекого радіуса дії ATACMS, повідомили в ABC news у суботу, 9 вересня, з посиланням на американських чиновників.

Журналісти поспілкувалися з кількома високопоставленими американськими чиновниками, знайомими із ситуацією. За словами одного з них, «ATACMS наближаються», хоча поки немає офіційного оголошення — поспішати з висновками не варто.

Інше джерело каналу повідомило, що питання передачі Україні цих ракет — «на столі» та, ймовірно, вони будуть включені до майбутнього пакету допомоги у сфері безпеки. Попри це, чиновник наголосив, що остаточний вердикт в адміністрації Байдена ще не винесено, а сама передача ATACMS може зайняти місяці.