У росії Airbus A320 екстрено сів у полі

https://racurs.ua/ua/n187151-u-rosiyi-airbus-a320-ekstreno-siv-u-poli-video.html

Ракурс

Пасажирський літак Airbus A320 екстрено сів у полі в Новосибірській області росії. Він летів із Сочі в Омськ. На борту було 159 пасажирів і шість членів екіпажу.

.

Ніхто не постраждав. Попередня причина аварійної посадки, яку називають російські медіа, — відмова гідросистеми.

Airbus-A320, що сів аварійно, мав сертифікат льотної придатності до 31 грудня 2024 року, випливає з даних сайту russianplanes.net. Літак виготовлений у Тулузі, перший політ здійснив у лютому 2004 року. «Уральськими авіалініями» цей борт експлуатується в лізинг з 8 травня 2013 року. Яка авіакомпанія раніше скористалася літаком, сайт не вказує.

За попередніми даними, літак, що летів із Сочі в Омськ, через якусь неполадку не зміг сісти в Омську і запросив посадку в Новосибірську, який знаходиться на 600 км далі на схід.

В результаті, однак, екіпаж посадив лайнер у полі в сільській місцевості за 200 км до Новосибірська.

МНС росії уточнює, що на борту було 167 осіб, у тому числі шестеро членів екіпажу та 23 дитини.

Раніше в компанії Airbus, яка виготовляє літаки, заявляли, що не підтримують контакти з російськими авіакомпаніями. Через санкції до росії заборонено завозити на продаж літаки, деталі до них та обладнання. В результаті сотні авіалайнерів позбавлені легального сервісного обслуговування.