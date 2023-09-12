Стрілянина у Дніпрі - оголосили підозру жінці, яка опиралась патрульним

https://racurs.ua/ua/n187164-strilyanyna-u-dnipri-ogolosyly-pidozru-jinci-yaka-opyralas-patrulnym.html

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У Дніпрі оголосили підозру жінці, яка опиралась правоохоронцям під час інциденту зі стріляниною.

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Йдеться про сутичку, під час якої патрульний смертельно поранив чоловіка.

12 вересня слідчі ГУНП в Дніпропетровській області вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.), — повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Там зазначили, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських.

Нагадаємо: правоохоронці зупинили авто у Дніпрі. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

31 серпня суд обрав запобіжний захід поліцейському у Дніпрі, який смертельно поранив чоловіка — цілодобовий домашній арешт.

Затриманий патрульний заявив, що своєї провини не визнає: він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя.