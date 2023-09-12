Україна оскаржить польську заборону на імпорт зерна в арбітражі СОТ

https://racurs.ua/ua/n187174-ukrayina-oskarjyt-polsku-zaboronu-na-import-zerna-v-arbitraji-sot.html

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Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) через заборону Польщею імпорту зерна.

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Про це повідомив прем'єр України Дениса Шмигаля у Twitter.

Глава українського уряду наголосив, що Київ дотримується зобов’язань як за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, так і за правом СОТ.

З його слів, Україна не хоче шкодити польським фермерам і цінує підтримку польського народу та польських сімей.

Але у разі порушення торговельного права на користь передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутися до арбітражу СОТ з приводу компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, заборону на імпорт українського зерна Польща та ще чотири країни Євросоюзу запровадили у травні. Спочатку це була ініціатива на рівні окремих держав, але згодом її затвердила Єврокомісія. Ці обмеження діють до 15 вересня, але 12 вересня Польща вирішила їх продовжити. Ці події відбувається на тлі майбутніх парламентських виборів у Польщі, які заплановані на 15 жовтня.