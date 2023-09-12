Apple презентувала нові іPhone15 — скільки вони коштують

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Ракурс

Американська компанія Apple 12 вересня презентувала нову лінійку смартфонів iPhone, до яких увійшли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max.

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Про це стало відомо під час трансляції заходу.

Головна зміна iPhone 15 — це оновлення зарядки на Type-C, як у всіх Android-смартфонів. iPhone 15 має новий дизайн — заокруглені рамки з боків, більш яскравий екран із яскравістю 1600 ніт (або 2000 ніт у піковій яскравості) і варіанти розміру 6,1 і 6,7 дюйма.

Нові iPhone 15 представлені у п’яти кольорах.

Ціна iPhone 15 — від 799 дол;

Ціна iPhone 15 Plus — від 899 дол;

Ціна iPhone 15 Pro — від 999 дол;

Ціна iPhone 15 Pro Max — від 1199 дол.

Топові версії отримали корпус зі сплаву титану та алюмінію. Моделі iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max також мають функцію Action Button — замінену бічну кнопку на рамці, яка раніше відповідала за режим «Звук/Без звуку». З її допомогою можна вмикати ліхтарик, камеру, перемикати режими, відповідати на дзвінки тощо.

Базові iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик як у торішніх топових iPhone 14 Pro і Pro Max. Камера дасть змогу використовувати 12 мп об'єктив для двократного збільшення і відео у форматі 4K. Оновлена камера iPhone 15 Pro має вдвічі кращу якість нічних знімків.

Топові iPhone отримали новий чіпсет A17 власної розробки Apple. Такий чіпсет потужніший і швидший за попередників.