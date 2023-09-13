рф перекинула в Україну 25-ту армію. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187201-rf-terminovo-perekynula-na-luganschynu-novosformovanu-25-tu-armiu-rozvidka.html

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Втрати російської федерації у війні змушують командування перекидати на фронт новосформовані підрозділи.

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Зокрема, через брак резервів ворог терміново перекинув на Луганський фронт новосформовану 25-ту армію. Лише у серпні цього року в оголошеннях про набір військовослужбовців до 25-ї армії стверджувалося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року. Про це повідомляється у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, яке було опубліковане у Twitter.

Британська розвідка не виключає, що росія була змушена термінового ввести ці підрозділи у бій частково, бо продовжує боротися із надмірно розтягнутими силами на фронті. Тим часом Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії на трьох різних напрямках.

Проте існує також реальна ймовірність того, що росія спробує використати частини 25 армії для відновлення не задіяних резервних сил на театрі військових дій, щоб надати командирам більшу оперативну гнучкість, — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 12 вересня в Military Media Center повідомили, що ворог стягує резерви для недопущення прориву своєї оборони ЗСУ. Аби уникнути прориву лінії свого захисту, росіяни перегруповують війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резерви із глибини території рф.