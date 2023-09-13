росія перекрила рух Керченським мостом

https://racurs.ua/ua/n187219-rosiya-perekryla-ruh-kerchenskym-mostom.html

Ракурс

росія після нічної атаки Збройними силами України території тимчасово окупованого Криму перекрила рух Керченським мостом.

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Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» ввечері 13 вересня.

Рух Керченським мостом знову перекрито, — йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні українські військові знищили російський катер на кшталт КС-701 «Тунець», заявили у Військово-морських силах України.

Нагадаємо, вночі у Севастополі лунали вибухи, спалахнула пожежа. Російські військові заявили про пошкодження двох кораблів «внаслідок ракетного удару» по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Окрім цього, трьома безекіпажними катерами було атаковано кораблі Чорноморського флоту.