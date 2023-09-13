СБУ здійснює рейди по Україні через заяви рф про «брудну бомбу»

https://racurs.ua/ua/n187220-sbu-zdiysnuie-reydy-po-ukrayini-cherez-zayavy-rf-pro-brudnu-bombu-video.html

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Служба безпеки України здійснює рейди для перевірки радіаційної безпеки через російські провокаційні заяви щодо застосування «брудної бомби».

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Про це повідомляє прес-службу СБУ.

Масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки були проведені по всій території України. Внаслідок цих відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не було виявлено.

Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об'єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти рф могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів, — додає СБУ.

Спецслужба зосередила особливу увагу на моніторингу блокпостів у прифронтових й деокупованих районах, пунктів пропусків через кордон тощо. Також під час рейдів були відпрацьовані спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку рф.