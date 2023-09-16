США нарощують виробництво артснарядів калібру 155-мм. Фото:

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Ракурс

Виробництво артилерійських снарядів в США збільшиться.

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Сполучені Штати Америки планують збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових та досягти 100 тис. одиниць у 2025 році. Про це 15 вересня головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант заявив під час конференції в п’ятницю, передає Reuters.

У 2025 році ми будемо на рівні 100 тис. на місяць. Шість або вісім місяців тому ми були на рівні 14 тис. на місяць, сьогодні ми маємо 28 тис. на місяць, — зазначив він.

У серпні Міноборони США повідомляло, що надало Україні понад 2 млн снарядів 155-мм калібру з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 6 вересня Європейське оборонне агентство підписало у Брюсселі перші вісім контрактів з виробниками на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів. Контракти стосуються снарядів для найбільш поширених самохідних гаубиць, які союзники передали Україні — французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Джерело: Reuters