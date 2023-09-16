Суд переобрав запобіжний захід Коломойському. Фото:

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Запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському у справі про заволодіння коштами «ПриватБанку» переобрав суд.

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У п’ятницю ввечері, 15 вересня, Шевченківський районний суд Києва збільшив заставу з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн. Суд частково задоволив клопотання сторони обвинувачення, бо прокурор Бюро економічної безпеки подав клопотання щодо збільшення розміру застави у цій новій справі до понад 5,8 млрд грн. Про це повідомило «Суспільне».

Прокурор наголошував, що Коломойський вийшов із громадянства України та наразі є громадянином Ізраїлю, тому існує ризик його виїзду та приховування за кордоном, а також перешкоджання слідству та вплив на свідків.

Однак адвокати бізнесмена заявляли, що розмір застави необґрунтований, тому що прокурор БЕБ не навів доказів, що його підзахисний може сплатити цю суму. Ризики захист теж вважає необґрунтованими, бо Коломойський вже перебуває під вартою.

Нагадаємо, 15 вересня українському бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили третю підозру у справі «ПриватБанку» за трьома статтями — йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Коломойського підозрюють в організації підробки документів на переказ коштів, в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах та в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Джерело: «Суспільне»