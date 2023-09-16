Рашисти обстріляли мікроавтобус на Харківщині, скріншот відео

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Російські загарбники вдарили протитанковою керованою ракетою по мікроавтобусу з цивільними на Харківщині, котрий їхав по дорозі від селища Глибокого до розташованого неподалік від кордону із рф Стрілечого.

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Про це сьогодні, 16 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначається, що загалом у мікроавтобусі перебували троє людей:

водій та пасажир (чоловік та жінка), загинули на місці;

ще один пасажир -тримав контузію, зараз він в обласній лікарні.

Терористи продовжують знищувати мирних українців, гатять по житлових будинках та інфраструктурі. Але тут — цілеспрямований постріл в звичайний цивільний автомобіль, — наголосив Болвінов.

Він зазначив, що правоохоронці, котрі працюють на місці події, ледь встигли забрати пораненого та тіла загиблих, як росіяни відкрили вогонь вдруге.