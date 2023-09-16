Рашисти з ПТУРа вдарили по мікроавтобусу з цивільними на Харківщині, є загиблі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187323-rashysty-z-ptura-vdaryly-po-mikroavtobusu-z-cyvilnymy-na-harkivschyni-ie-zagybli-video.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили протитанковою керованою ракетою по мікроавтобусу з цивільними на Харківщині, котрий їхав по дорозі від селища Глибокого до розташованого неподалік від кордону із рф Стрілечого.
Про це сьогодні, 16 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Зазначається, що загалом у мікроавтобусі перебували троє людей:
- водій та пасажир (чоловік та жінка), загинули на місці;
- ще один пасажир -тримав контузію, зараз він в обласній лікарні.
Терористи продовжують знищувати мирних українців, гатять по житлових будинках та інфраструктурі. Але тут — цілеспрямований постріл в звичайний цивільний автомобіль, — наголосив Болвінов.
Він зазначив, що правоохоронці, котрі працюють на місці події, ледь встигли забрати пораненого та тіла загиблих, як росіяни відкрили вогонь вдруге.
Та це все одно не завадить нам відпрацювати та ретельно зібрати докази чергового злочину країни-агресорки, — додав Болвінов.