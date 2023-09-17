Американські ракети ATACMS. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187339-senatory-ssha-zaklykaly-baydena-peredaty-ukrayini-rakety-atacms-bloomberg.html

Ракурс

Надати Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS закликали поважні американські політики.

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Четверо високопоставлених сенаторів від Республіканської партії на тлі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США закликали президента Джо Байдена надати ЗСУ це озброєння. За словами сенаторів, для цієї військової допомоги піде лише невелика частина американського арсеналу. Про це повідомило видання Bloomberg.

Україна значно послабила бойову міць росії, і їй потрібна лише невелика частина наших запасів ATACMS, — заявили сенатори.

За словами цих політиків, Сили оборони України «досягли проривів», а передача далекобійних ракет «максимізує ймовірність успіху України в її нинішніх контрнаступальних і наступних операціях».

Тим часом представник адміністрації президента США додав, що під час візиту Зеленського до Вашингтона оголосять про додаткові поставки зброї, але ракет ATAMCS у цьому списку немає.

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна в праві самостійно обиратиме цілі для ракет ATACMS. При цьому Сполучені Штати не допускають використання їхніх систем озброєння за межами України, однак рішення все-одно буде за Києвом.

Джерело: Bloomberg