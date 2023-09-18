Рашисти створюють передумови для ще однієї екологічної катастрофи в Україні

На півдні України може виникнути ще одна екологічна катастрофа, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n187376-rashysty-stvoruut-peredumovy-dlya-sche-odniieyi-ekologichnoyi-katastrofy-v-ukrayini.html

Ракурс

На півдні України російські загарбники створюють передумови для ще однієї екологічної катастрофи.

.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що після здійсненого 6 червня підриву дамби Каховської ГЕС та викликаного ним обміління Північнокримського каналу загостилося питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через на півдні Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму.

У зв’язку з цим тимчасово окуповані території Херсонщини незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства рф Андрєй Разін, де провів зустріч з призначеною окупантами «заступником голови ради міністрів — міністром АПК та продовольчої політики» Свєтланою Шевченко.

Зокрема окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — таке рішення окупантів може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у місті Мелітополь, що створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи на тимчасово окупованих територіях.