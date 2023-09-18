На «Оскар» від України поїде документалка про російські злочини в Маріуполі

https://racurs.ua/ua/n187384-na-oskar-vid-ukrayiny-poyide-dokumentalka-pro-rosiyski-zlochyny-v-mariupoli-video.html

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На премію «Оскар» від України їде документалка про російську блокаду Маріуполя. У 2024 році саме стрічка «20 днів у Маріуполі» змагатиметься в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

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Таке рішення ухвалив Український оскарівський комітет на засіданні 18 вересня, повідомляє «Суспільне».

Це стрічка українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова за матеріалами його колег з Associated Press. Вони залишалися в оточеному окупантами місті та зафільмували облогу від самого початку вторгнення.

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василина Степаненко.

У фільмі показано початок російського вторгнення, бомбардування пологового будинку і порятунок автора картини та його колег з Associated Press з оточеного окупантами міста.

У національному відборі також брали участь: