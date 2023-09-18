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Ракурс
На «Оскар» від України поїде документалка про російські злочини в Маріуполі

На «Оскар» від України поїде документалка про російські злочини в Маріуполі (ВІДЕО)

18 вер 2023, 16:57
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На премію «Оскар» від України їде документалка про російську блокаду Маріуполя. У 2024 році саме стрічка «20 днів у Маріуполі» змагатиметься в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».


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Таке рішення ухвалив Український оскарівський комітет на засіданні 18 вересня, повідомляє «Суспільне».

Це стрічка українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова за матеріалами його колег з Associated Press. Вони залишалися в оточеному окупантами місті та зафільмували облогу від самого початку вторгнення.

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василина Степаненко.

У фільмі показано початок російського вторгнення, бомбардування пологового будинку і порятунок автора картини та його колег з Associated Press з оточеного окупантами міста.

У національному відборі також брали участь:

  • «Залізні метелики» (Роман Любий);
  • «Памфір» (Дмитро Сухолиткий-Собчук);
  • «Терикони» (Тарас Томенко);
  • «ШТТЛ» (Адрієн Уолтер).

Джерело: Ракурс


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