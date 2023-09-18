Єврокомісія чекає кроків від Києва щодо контролю за експортом зерна та наполягає на компромісі

Єврокомісія чекає кроків від Києва щодо контролю за експортом зерна та наполягают на компромісі

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У Єврокомісії заявили, що чекають від Києва кроків щодо введення контролю за своїм агроекспортом та наполягають на компромісі у вирішенні агроспору.

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Про це, як повідомляє «Європейська правда», заявила у Брюсселі прес-секретар Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер.

Домовленість, яка у нас є з Україною зараз, це те, що вони введуть систему для контролю експорту у наступні 30 днів, але також (що вони) готові з 16 вересня, тобто з суботи до деяких конкретних дій, щоб гарантувати, що не буде зростання експорту цих продуктів до ЄС. У нас буде ще одна зустріч координаційної платформи сьогодні ввечері, на якій ми обговоримо це, і де Україна представить заходи, які вона запровадила, та план дій, — сказала Феррер.

У п’ятницю Єврокомісія оголосила, що не продовжуватиме заборону на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня, за умови, що Київ вживе заходів щодо обмеження імпорту зі свого боку.

Проте Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити обмеження в односторонньому порядку, у зв’язку з чим Київ оголосив, що подасть на ці країни позов до СОТ через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Про це 18 вересня повідомив заступник міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка.

15 вересня Євросоюз скасував заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, запровадженої 2 травня, після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн.

Того ж дня Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонню заборону на імпорт української сільгосппродукції, пояснивши це необхідністю захистити своїх фермерів від хвилі українських агротоварів, що спричинило зниження цін.

Важливо довести, що ці дії є юридично неправомірними. І тому завтра ми розпочнемо судовий розгляд, — сказав Качка в неділю, додавши, що Київ готується вжити заходів у відповідь проти польського експорту фруктів та овочів. На наш погляд, ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про тотальну недовіру до Єврокомісії, — зазначив Качка, додавши, що введені Польщею обмеження вплинуть на значну частину українського експорту.

Ми будемо змушені вжити заходів у відповідь на додаткові продукти та заборонимо імпорт фруктів та овочів з Польщі, — попередив торговий представник України.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку найближчими днями. Зустріч відбудеться на полях 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Однією з ключових тем зустрічі стане питання зерна. Польща є основним транзитером українського зерна, але Дуда заявив, що країна не зацікавлена в тому, щоб українське зерно продавалося на польському ринку.