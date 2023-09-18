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Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро, але ракет Taurus у ньому немає
Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро, але ракет Taurus у ньому немаєhttps://racurs.ua/ua/n187396-nimechchyna-pidgotuvala-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-na-400-mln-ievro-ale-raket.htmlРакурс
Уряд Німеччини підготував черговий пакет військової допомоги Україні. Про нього досить докладно розповів міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв’ю газеті Bild.
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Зазначається, що політик захворів на коронавірус, тому не може бути присутній на засіданні у Рамштайні, але відправить своїх представників.
За словами міністра, загальна вартість пакета становитиме 400 млн євро, до нього увійдуть боєприпаси (за його словами — «фугасні боєприпаси, мінометні боєприпаси та реактивні снаряди»), «захищені автомобілі та системи розмінування», а також те, що знадобиться Україні холодною взимку, — теплий одяг та генератори.
Кореспондент газети досить докладно розпитав міністра про те, чи ухвалено рішення поставити Україні крилаті ракети Taurus дальністю 500 км. Пісторіус намагався уникати відповіді, але в результаті визнав, що таке рішення уряд поки що не прийняв.
Також повідомляється, що Німеччина поки не планує долучитися до навчання українських пілотів, натомість зосередиться на артилерії, протиповітряній обороні, бойових броньованих машинах, боєприпасах, одязі та обігрівачах.
Пісторіус вважає, що його обов’язком є підтримувати Україну якнайкраще і так довго, як це буде необхідно.
Україна захищає не лише свою територію. Вона бореться за більше: за те, щоб авторитарні держави не могли просто вдиратися в країну, вбивати людей і встановлювати нові кордони. Тож ця війна — не лише про Україну. Це, по суті, війна за свободу. Про свободу в усьому світі. А отже, і про нашу свободу в Німеччині, — заявив міністр.
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