Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро, але ракет Taurus у ньому немає

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Уряд Німеччини підготував черговий пакет військової допомоги Україні. Про нього досить докладно розповів міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв’ю газеті Bild.

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Зазначається, що політик захворів на коронавірус, тому не може бути присутній на засіданні у Рамштайні, але відправить своїх представників.

За словами міністра, загальна вартість пакета становитиме 400 млн євро, до нього увійдуть боєприпаси (за його словами — «фугасні боєприпаси, мінометні боєприпаси та реактивні снаряди»), «захищені автомобілі та системи розмінування», а також те, що знадобиться Україні холодною взимку, — теплий одяг та генератори.

Кореспондент газети досить докладно розпитав міністра про те, чи ухвалено рішення поставити Україні крилаті ракети Taurus дальністю 500 км. Пісторіус намагався уникати відповіді, але в результаті визнав, що таке рішення уряд поки що не прийняв.

Також повідомляється, що Німеччина поки не планує долучитися до навчання українських пілотів, натомість зосередиться на артилерії, протиповітряній обороні, бойових броньованих машинах, боєприпасах, одязі та обігрівачах.

Пісторіус вважає, що його обов’язком є підтримувати Україну якнайкраще і так довго, як це буде необхідно.