Рада відкрила реєстри е-декларацій депутатів, міністрів і чиновників

https://racurs.ua/ua/n187447-rada-vidkryla-reiestry-e-deklaraciy-deputativ-ministriv-i-chynovnykiv.html

Ракурс

Верховна Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування. Зміни передбачають негайне відкриття декларацій депутатів, міністрів і чиновників.

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Пропозиції Володимира Зеленського, партія котрого за попереднього голосування, навпаки, підтримала закриття декларацій, цього разу після суспільної критики підтримала пропозиції глави держави щодо змін до закону про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану (№ 9534).

Проект закону передбачає відновлення системи електронного декларування. Йдеться про відновлення декларування не лише за поточний рік, а також за всі попередні роки. А також про:

відновлення спец перевірок. Для людей, які беруть участь в бойових діях передбачено 90 днів для подання е-декларації після повернення до ППД або закінчення бойових дії.

дані про всіх декларантів мають стати публічними.

Нагадаємо, петицію з проханням відкрити декларації підписала рекордна кількість осіб — понад 83 тис.