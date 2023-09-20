Reuters пише, що новий пакет допомоги США Україні не міститиме ракет ATACMS

https://racurs.ua/ua/n187471-novyy-paket-dopomogy-ssha-ukrayini-ne-mistytyme-raket-atacms.html

Ракурс

Новий пакет американської військової допомоги Україні вартістю 325 мільйонів доларів, як очікується, не міститиме далекобійних ракет ATACMS.

.

Про це повідомило агентство Reuters.

Очікується, що до пакета військової допомоги увійде другий транш касетних боєприпасів. Під час зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку буде оголошено про інші нові види озброєнь для України, але не про ракети ATACMS.

Перший транш касетних боєприпасів 155-міліметрового калібру Україна отримала у липні 2023 року. Ці некеровані артилерійські снаряди мають максимальну дальність 18 миль (29 км) та несуть до 72 бомб.

Відправлення касетних боєприпасів дозволило знизити витрати стандартних 155-міліметрових снарядів, які США також планують включити до нинішнього траншу.

За словами джерела агентства, Вашингтон планує направити додаткові системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, які виготовляє компанія RTX Corp, колишня Raytheon.

У планований пакет допомоги Україні включені протитанкові комплекси TOW та AT4, ракети для високомобільних артилерійських систем залпового вогню (HIMARS), протитанкові ракети Javelin, створені спільно компаніями Lockheed та RTX Corp, а також інша техніка.

За словами джерела, пакет доопрацьовується і до нього можуть бути внесені зміни.

США, скоріше за все, найближчим часом не нададуть Україні ракетні системи великої дальності ATACMS, попри неодноразові запити Зеленського, повідомляє CNN.

Анонімні джерела видання також повідомили, що ATACMS не буде частиною нового пакету озброєнь для України.