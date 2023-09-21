Мінфін назвав джерела фінансування бюджету у 2023 році

Міністерство фінансів України назвало джерела фінансування державного бюджету у 2024 році.

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Загальний обсяг зовнішнього фінансування у цьому році складає 31 млрд дол., а доходи від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) — 10,8 млрд дол.

Щодо зовнішнього фінансування, то макрофінансова допомога від ЄС становитиме, за прогнозом Мінфіну, у 2023 році 13,1 млрд дол.

Решта доходів з-за кордону:

Бюджет 2024 року

Минулого тижня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про державний бюджет на 2024 рік. Проект Державного бюджету України на 2024 рік підготовлено на основі прогнозних припущень Мінекономіки, які передбачають зростання реального ВВП на 5%, номінального ВВП — на 23%, інфляції — на 11%. Макропрогноз Мінекономіки передбачає, що експорт в наступному році зросте на 7,5%, а імпорт, навпаки, скоротиться на 5,5%. Таким чином економічна активність залишатиметься значно нижчою довоєнного рівня (за рівнем реального ВВП на 23%, за рівнем експорту — на 24%). Водночас імпорт товарів та послуг перевищуватиме довоєнний рівень (на 3%) внаслідок посилення імпортозалежності економіки, що загалом формуватиме негативне торгівельне сальдо у 25 млрд дол. Рівень безробіття поступово скорочуватиметься і досягне 13% від робочої сили.

Доходи державного бюджету на 2024 р. визначено в обсязі 1263 млрд грн., що складає +26% відносно очікуваних показників 2023 року. Основну частину доходів формуватимуть податкові надходження — 89%. Приріст податків очікується на рівні +29% відносно поточного року.

Серед податкових доходів підвищиться частка податку на прибуток — 174 млрд. грн або +57% до 2023 року. Вагому частину податкових надходжень формуватиме ПДФО (174 млрд грн або +74% до попереднього року).

Зростання ПДФО в державному бюджеті передусім пов’язане зі зміною пропорцій його розподілу між бюджетами та зарахування частини ПДФО із доходів військовослужбовців до державного бюджету в повному обсязі. ПДВ формує основну частину доходів бюджету (60%), його динаміка є еластично пов’язаною з динамікою ВВП. Прогнозний обсяг ПДВ складе 753 млрд грн або +21% до 2023 року.

Обсяг міжнародних грантів в 2024 році поки що залишається невизначеним. Їх підтверджена сума на поточний момент становить лише 6 млрд грн. (менше 1% доходів бюджету). Тому на даному етапі підготовки бюджету 99% міжнародної допомоги обліковується у формі зовнішніх позик і не включається до складу доходів.