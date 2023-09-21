Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122

https://racurs.ua/ua/n187496-shveciya-peredala-ukrayini-10-tankiv-stridsvagn-122.html

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Швеція передала Збройним силам України 10 танків Stridsvagn 122, які є аналогами німецьких Leopard 2. Про це повідомив командувач шведської армії Йонні Ліндфорс.

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Я вважаю абсолютно правильним рішенням подарувати ці танки Україні. Зрозуміло, що це позначається на можливостях армії. Тому ці танки потрібно замінити якнайшвидше. Також необхідно придбати їх у більшій кількості, — сказав Ліндфорс.

Також Швеція навчила українські екіпажі танків. Бойові машини вже перебувають на полі бою.

Ми дали їм усе, що могли, хороший матеріал і хороші знання. Тепер ми бажаємо їм усього найкращого у визволенні своєї країни, — йдеться у заяві начальника Оперативного відділу штабу армії Швеції Матса Людвіга.

Впродовж понад 30 років ця модель танків становила кістяк шведських механізованих бригад.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року Швеція ухвалила політичне рішення про передачу ЗСУ 10 танків. Stridsvagn 122 — основний бойовий танк Швеції, це ліцензійний варіант німецького танка Leopard 2, в конструкцію якого внесені різні зміни. У Stridsvagn 122 посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, а дах захищений від атак зверху.