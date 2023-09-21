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Ракурс
Німеччина передала ЗСУ обладнання для супутникового зв’язку

Німеччина передала ЗСУ обладнання для супутникового зв’язку

21 вер 2023, 18:21
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Німеччина 21 вересня оновила список військової допомоги, яка була відправлена Силам оборони України. Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду.


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Згідно з повідомленням, до нового пакета допомоги увійшли:

  • 17 терміналів супутникового зв’язку SatCom;

  • чотири сідельні тягачі 8×8 HX81 та чотири напівпричепи;

  • 12 вантажівок Zetros;

  • запасні частини до броньованих ремонтно-евакуаційних машин Wisent та інше.

Передана військова техніка та обладнання були взяті від виробників, а не із запасів Бундесверу. Раніше у Міноборони Німеччини розкрили деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 млн євро.

Нагадаємо, Берлін посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягом допомоги Україні, що становить майже 8 млрд євро, зазначають в оборонному відомстві ФРН.

Джерело: Ракурс


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